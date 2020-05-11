شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابي» سعيد باهتمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشعر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بالسعادة والإطراء لاهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وحسب صحيفة Le10Sport الفرنسية، فقد تحدث والد اللاعب مع المدير الفني للريدز الألماني يورجن كلوب، كام تحدث أيضًا مع نظيره الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وكان «مبابي» قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، النادي الذي يعشقه منذ طفولته، في ظل رفضه حتى الآن تجديد عقده مع ناديه الباريسي، إلا أن تقارير أشارت إلى اهتمام ليفربول أيضًا بالظفر بخدماته.

ويعتبر الدولي الفرنسي أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي إذ يتوقع باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو لبيعه.