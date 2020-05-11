شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئنافه.. أبرز الأرقام القياسية المحققة في الدوري الألماني هذا موسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أيام قليلة تفصلنا عن استئناف موسم 2019/2020 في الدوري الألماني «بوندزليجا»، حيث ستكون أولى بطولات الدوري الكبرى التي تستأنف اللعب بعد التوقف العام لنشاط كرة القدم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

في السياق التالي سنستعرض معكم أبرز الأرقام المميزة التي تحققت على المستوى الفردي أو الجماعي خلال هذا الموسم من البوندزليجا.

- كانت البداية مخيبة لبايرن ميونخ بالسقوط في فخ التعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الإفتتاحية، على ملعبه ضد هيرتا برلين، لكن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل هدفي فريقه في المباراة في المباراة ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندزليجا يسجل في المباراة الإفتتاحية من موسم للمرة الخامسة على

- حدث غير مسبوق في تاريخ البوندزليجا تحقق في الجولة السادسة،رحيث نجحت جميع الفرق الزائرة في تحقيق الإنتصار على الفرق اصحاب الأرض في جميع المباريات ال8 للجولة.

- أصبح المدرب الألماني المخضرم فريدهيلم فونكل في الجولة الثامنة، هو سادس مدرب في تاريخ البوندزليجا يدرب في أكثر من 500 مباراة (511).. فورتونا دوسلدورف اطاحوا به من تدريب الفريق في الجولة 18، والفريق من وقتها لم يعرف طعم الفوز سوى في جولة واحدة (2-0 ضد فرايبورج في الجولة 23)، ويحتل حاليًا المركز ال16 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

- سجل روبرت ليفاندوفسكي في 11 جولة على التواليمن بداية الموسم في البوندزليجا صانعًا رقم قياسي بأسمه في تاريخ المسابقة، ومحطمًا الرقم السابق المدون بأسم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج (مع بوروسيا دورتموند) والذي كان سجل بشكل متتالي في أول 8 جولات من الموسم في .2015/2016

- في الجولة الـ12، أصبح ماينز أول فريق في تاريخ البوندزليجا يسجل 5 أهداف في مباراة خارج أرضه وهو يعاني من نقص عددي. (فازوا 5-1 على هوفنهايم).

الفريق وجد نفسه بدون مدافعه الألماني ذو الأصول الكونغولية، بوتي باكو، بعد تعرضه للطرد في نهاية الشوط الأول الذي كان فيه الفريق متقدم على مضيفه بهدف نظيف، لكن ماينز سجلوا 4 اهداف اضافية ليصبح أول فريق يسجل 4 أهداف على الأقل في مباراة في البوندزليجا بعد تلقيه بطاقة حمراء منذ إينتراخت فرانكفورت 4-0 على هانز روستوك في 6 سبتمبر .2000

- آر بي لايبزيج سجل 3 أهداف أو أكثر في 9 مباريات متتالية في البوندزليجا خلال الفترة من الجولة ال،10 للجولة 18، ليحطم السجل الأفضل في تاريخ المسابقة والذي كان مسجل سابقًا باسم بايرن ميونخ (من أبريل إلى أغسطس 2005).

Advertisements

- البداية المثالية للهداف النرويجي الشاب آرلينج هالاند شهدت تحقيقه لرقم قياسي عندما أصبح هو أول لاعب في تاريخ البوندزليجا يسجل 7 أهداف في مبارياته الـ3 الأولى في المسابقة. وسجلها من تسديداته الـ7 الأولى على المرمى. (ضد أوجسبورج، كولن ويونيون بيرلين)