شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يضع «بيل» على رأس أولوياته ويخطط لخطف «إيجالو» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع نادي نيوكاسل الإنجليزي التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية القادم، كما يستهدف خطف أوديون إيجالو من مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد أصبح «بيل» الهدف الرئيس للفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات القادم، بينما ينتظر إتمام عملية بيع النادي.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت الويلزي بالعودة للدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق توتنهام، كذلك ربطته تقارير أخرى بالانتقال لمانشستر يونايتد، إلا أن وجهته قد تتحول الآن إلى سانت جيمس بارك.

ولا يعد «بيل» الهدف الوحيد لنيوكاسل في السوق الصيفية، إذ يخطط الماجبيس لخطف المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من بين أنياب مانشستر يونايتد، حيث يقضي اللاعب فترة إعارة من فريقه شانجهاي شينهوا الصيني.

ويأمل اليونايتد في تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في الصيف بعد تألق اللاعب في المباريات التي خاضها بقميص الشياطين الحمر، إلا أنه سيجد منافسة شرسة من نيوكاسل على توقيع اللاعب، كما أشارت شبكة «سكاي سبورتس».

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