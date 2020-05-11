شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يفوز على بطل سوازيلاند بخماسية خارج ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 11 مايو 1986 حقق الأهلي أكبر فوز أفريقي خارج ملعبه، ويهزم هازيلاند بطل سوازيلاند "إي سواتيني حاليا" بخمسة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ، سجل للأهلي علاء ميهوب هدفين، ومجدي عبدالغني، وأيمن شوقي، وربيع ياسين هدفا ، النادي الأهلي صاحب تاريخ كبير داخل القارة السمراء وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في افريقيا ، استطاع الأهلي أن يحصل علي لقب بطولة دوري أبطال افريقيا 8 مرات طوال تاريخه ويُعد أكثر الأندية حصولاًً علي اللقب .

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

Advertisements

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.