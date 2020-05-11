شكرا لقرائتكم مدحت العدل ردا على وليد سليمان: الكورونا والعزل بيعملوا أكتر من كدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على تصريحات وليد سليمان لاعب الأهلى، الذى طالب بضرورة وجود مادة اسمها "الأهلى" يتم تدريسها للأطفال فى المدارس. وكتب الكاتب مدحت العدل على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": وليد سليمان يطالب بإنشاء مادة لتدريس "الأهلى" فى مناهج التعليم.. الكورونا والعزل بيعملوا أكتر من كدة". كما كتب شوقى السعيد عبر حسابه على فيس بوك رسالة لوليد سليمان كالتالي: "يا وليد بيه إحنا داخلين على العشرة الأواخر عشان خاطر النبى عدى الأيام على خير". Advertisements وطالب وليد سليمان بضرورة وجود مادة اسمها “النادى الأهلي” يجب تعليمها للأطفال فى المدارس، وقال وليد سليمان فى تصريحات تليفزيونية يجب أن يتم انشاء مادة تعليمية اسمها النادى الأهلي. وتابع نجم الأهلي: النادى الأهلى دا شىء عظيم ورائع وكل يوم داخل النادى بتعلم أشياء جديدة استفدت منها داخل وخارج الملعب، وواصل الحاوى تعلمت أن الوقت الصعب يخلق النجوم والأساطير فى النادى، وتابع سليمان: كما أننى تعلمت يعنى إيه قيم ومبادئ داخل النادى الأهلى وهذه ليست شعارات فقط.

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