شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يقرر تأجيل اجتماعه فى مقر الجزيرة للخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل اجتماعه الذي كان مقرر انعقاده مطلع الأسبوع الجاري، حتى يوم الخميس المقبل في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

ويواصل مجلس إدارة الأهلى اجتماعاته للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية، فبعدما عقد المجلس برئاسة محمود الخطيب ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر المجلس عقد اجتماع رابع الخميس المقبل فى مقر الجزيرة لمواصلة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة المالية.

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ويعقد مجلس الأهلي اجتماعه القادم في مقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمور، يُستحسن مناقشتها فى اجتماع جماعى وليس عبر الفيديوكونفرانس، حيث سيتم عرض بعض المقترحات لمواجهة الأزمة المالية، ويتطلع مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة الأفكار والخطط التى أعدها أكثر من عضو بالمجلس لمواجهة الأزمة المالية وإنعاش الخزينة الحمراء.

وكان مجلس الأهلي قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.