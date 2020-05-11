شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد اجتماع طارئا لبحث أزمة اللائحة الجديدة والانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاً طارئاً في الجبلاية منذ التاسعة صباحا، بحضور أعضاء اللجنة بالكامل منذ الصباح الباكر، من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بتعديلات اللائحة خاصة فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد وكذلك موقف الانتخابات المقبلة.

وكان الفيفا رفض التعديلات التى وضعتها اللجنة الخماسية على اللائحة الجديدة، وتمسك بإقامة الإنتخابات المقبلة فى موعدها ولمدة 4 سنوات وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا الي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، أمس الاحد، لإخطاره بقرار الاتخاد الدولي لكرة القدم فيفا باقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات .

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية بان اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017 ، الا ان فيفا تمسك باقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات .

وطلب اتحاد الكرة من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يؤكد ان الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتي يتم إرساله الي الفيفا .

على صعيد مغاير، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تقدموا باقتراح إلى وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الذى جمعهم الأربعاء الماضى بمقر الجبلاية، لعودة الدورى أول أغسطس المقبل بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة فى عودة الدورى فى الوقت الحالى.

وقال مسئولو الجبلاية إنهم اقترحوا على وزير الرياضة إنهاء الدورى الحالى أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الدورى الجديد يوم 15 من نفس الشهر، أى بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الجارى، لاسيما أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كافية فى الوقت الحالى فى الاجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن هناك أكثر من سيناريو لاستئناف الدورى، فى ظل التمسك باستكمال المسابقة وعدم إلغائها هذا الموسم شرط الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة ومجلس الوزراء باستئناف النشاط.

ووضع اتحاد الكرة العديد من الإجراءات الطبية فى حالة عودة الدورى:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

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- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.