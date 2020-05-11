شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض ضم أزارو فى الموسم الجديد .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، عدم وجود إمكانية حول انضمام المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المُعار للاتفاق السعودى، إلى قلعة ميت عقبة، حال رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي في الموسم الجديد.

ويأتى ابتعاد أزارو عن حسابات الزمالك لسببين يتمثل الأول أن اللاعب حال رحيله عن ناديه سيكون بموافقة إدارة ناديه نظراً لامتداد عقده مع الفريق الأحمر لذا فأنه لا توجد إمكانية لانضمامه إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التي ربطت بين اللاعب والزمالك خلال الفترة الأخيرة ويتمثل السبب الثانى أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لم يطلب ضم اللاعب لذا لم تدخل إدارة القلعة البيضاء فى أية مفاوضات مع اللاعب حول ضمه من عدمه، بعدما تم طرح اسم اللاعب في الفترة الأخيرة لترشيحه إلى النادى الأبيض.

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فيما تلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية، من بينها الاتفاق السعودى الذى أبدى رغبته فى شراء اللاعب نهائياً بجانب عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وأخرى، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستتغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، له رأى مُخالف ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه.

بينما رفض المغربي وليد أزارو عرضاً من الإدارة الحمراء لتمديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لكي يتثني للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب ولايزال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرفض عودة وليد أزارو بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم، وهو ما وضع إدارة النادي في موقف صعب لصعوبة تسويقه بالشكل المطلوب خاصة وأنه سيتبقى في عقده موسم واحد فقط فور انتهاء الموسم الجاري، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.