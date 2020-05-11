شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى : أسعار اللاعبين ستتأثر بأزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن تأثر أسعار اللاعبين فى المرحلة المقبلة بأزمة كورونا أمر طبيعى فى ظل تعليق النشاط أيضا .

وقال بسيونى فى تصريح لـ" الخليج 365"، إن الأزمة الاقتصادية هتأثر على العقود بشكل ملحوظ قائلا " الأرقام هتتغير " فى المرحلة المقبلة .

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ونجح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره، وسط سعى اندية أخرى إلى تطبيق ذلك .

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين.