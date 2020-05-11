شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : السباب والشتائم فى الملاعب وخارجها محرم شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الدين الإسلامى حرم تبادل السباب تحريما كاملا

وأضافت نصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن القرآن حرم ذلك تحريم كامل ففي قوله تعالى بسورة الأنعام : " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم "

وفي سورة الحجرات قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "