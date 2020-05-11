شكرا لقرائتكم حسام عاشور يرضخ لشروط الأهلى ويعلن اعتزاله خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام عاشور قائد النادى الأهلى، اعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية الموسم الحالي، وقبول عرض الأهلى وعدم الانتقال لأى فريق خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بما قدمه خلال مسيرته.

وكشف مصدر مقرب من حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بصدد إعلان اعتزاله الكرة خلال الساعات المقبلة في بيان رسمي.

وأكد المصدر، أن حسام عاشور سيعلن اعتزاله ويوافق على قبول عرض الأهلي والإعلان عن اعتزاله بقميص الأحمر الذى لم يرتدى أى قميص سواه.

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وكان حسام عاشور قد تحدث مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي