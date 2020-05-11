شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يستفسر من اتحاد الكرة عن مصير مسابقة 99 في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد.

ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حالة استكمال الدورى هذا الموسم وكذلك دوريات الناشئين فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حالة الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمر غاية فى الصعوبة.

Advertisements

وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

ويتسبب هذا الغموض فى ورطة للأندية حال الإلغاء خاصة الأهلى والزمالك اللذين يضمان عددا من اللاعبين مواليد 99 أبرزهم عمار حمدى فى الأهلى وإمام عاشور ومحمد صبحى فى الزمالك، وهو ما قد يدفع القطبين للاستغناء عنهم حال قرار اتحاد الكرة بقيدهم فى القائمة وليس كناشئين.