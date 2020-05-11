شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: تألق محمد صلاح بأوروبا سبب تهافت أندية تركيا على نجوم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن تهافت أندية تركيا على نجوم منتخب مصر و لاعبة الايجيبشين ليج يعد المرة الثانية بعد بطولة أفريقيا ٩٨و التى شهدت احتراف احمد حسن و عبد الظاهر السقا و ايمن عبد العزيز فى الدورى التركي .

و قال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365" أن تألق محمد صلاح فى أوروبا و تواجد محمد الننى فى بشكتاش التركي أحد أهم أسباب التفكير فى نجوم الدورى المصرى .

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شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التى تتحدث عن عروض احترافية لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

طرابزون سبور وملطية سبور وضعا ثنائى الزمالك فى أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولى القلعة البيضاء لعدم التخلى عن عنصرين من القوام الأساسى للزمالك خاصة فى الفترة الأخيرة.

تفكير الأندية التركية لم يأت من فراغ، فثنائى شمال أفريقيا كان جديراً بجذب الانتباه فى ظل تألقهما مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأى منافس، وقوة لا يستهان بها.