شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر "فلوس" رمضان صبحي لإبرام صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يُعول مسئولو الأهلي على باقي مستحقات النادي لدى ستوك سيتي الأنجليزي في صفقة بيع رمضان صبحي، لإبرام الصفقات التي ينوي الفريق ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وقامت إدارة الأهلي ببيع رمضان صبحي الي ستوك سيتي في صيف عام 2016 وتحديداً في شهر يوليو ، ورفض النادي الإنجليزي إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلي بناء علي حكم قضائي وصل إليه صادر لصالح إحدى الشركات، ونجحت إدارة الأهلي الحالية في الحصول علي حكم ببطلان الغرامة في مايو 2018 وما ترتب عليه من اثار،إلا أن الشركة التي كانت تدير قناة الأهلي لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن علي حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.
ويتبقى للاهلي مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني ( حوالي 45 مليون جنيه مصري) لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من إجمالي قيمة صفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنيه استرليني آنذاك، وهو المبلغ الذي يسعين الإدارة كثيراً في ملف الصفقات الصيفية.
ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين على الأقل لتلبية احتياجات رينيه فايلر في مراكز المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم، في الوقت الذي تجد إدارة الأهلي أزمة في السيولة المادية في الوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا والذي أثر بالسلب على اقتصاديات جميع الأندية في العالم وليس في مصر فقط.
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