شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل: اصنع الفرصة ولا تنتظرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن صناعة الفرصة أهم من انتظارها، خاصة بعدما استطاع حارس العرين الأبيض أن يثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق رغم المنافسه الشرسة على حراسة مرمى الزمالك.

وكتب أبو جبل عبر حسابه على تويتر:" بينما أناس يضيعون أوقاتهم في انتظار السفينة، هناك آخرين يسبحون اتجاهها ،اصنع الفرصة ولا تنتظرها ".

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ويواصل محمد أبو جبل تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضى .

ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا .

ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات فى مركز الشباب الواسطى بمدينة الفتح فى محافظة أسيوط، حيث يحصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا على درجة الدكتوراه فى كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين فى سموحة.