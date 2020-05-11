شكرا لقرائتكم استئناف الدوري في بوروندي بعد نهاية الانتخابات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السلطات في بوروندي يوم الاثنين استئناف الدوري المحلي لكرة القدم يوم 21 مايو الجاري بعد أكثر من شهر من توقف المسابقة بسبب الانتخابات العامة.
وكانت بوروندي آخر دولة إفريقية مستمرة في إقامة منافسات كرة القدم رغم توقف أو إلغاء بطولات الدوري في القارة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لكن اتحاد كرة القدم في بوروندي يستعد لاستئناف النشاط بعد الانتخابات يوم 20 مايو الجاري.
وتتبقى ثلاث جولات بالدوري ويتصدر لو ميساجي المسابقة بفارق أربع نقاط عن موسونجاتي الذي تتبقى له مباراة وسيكون أول العائدين للعب حين يواجه أتليتيكو أولمبيك يوم الخميس بالأسبوع المقبل. كما أعلن عن إقامة منافسات الدور قبل النهائي بكأس بوروندي وتحديد موعد النهائي في 13 يونيو.
وقبل توقف الدوري كانت تُفحص درجات حرارة المشجعين قبل دخول الملاعب مع استخدام معقم للأيدي. وأعلنت الدولة الصغيرة الواقعة في شرق إفريقيا عن أولى حالات الإصابة بالفيروس في 31 مارس الماضي وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 15 حالة وفاة منذ ذلك الحين.
وألغت بعض الدول الإفريقية مسابقات الدوري لموسم 2019-2020 مثل أنغولا وكينيا وموريتانيا وغينيا بينما تتطلع دول أخرى لاستناف المباريات في الأشهر المقبلة.
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