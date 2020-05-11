شكرا لقرائتكم عودة الجماهير الإنجليزية إلى المدرجات مرهونة بإيجاد "لقاح كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري نشر يوم الاثنين أن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ربما يتم إقامتها بدون حضور جماهيري حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتنتظر الرياضة الاحترافية البريطانية تفاصيل أخرى عن خطط الحكومة لتخفيف حالة الإغلاق العام، في الوقت الذي سيتم فيه مناقشة عودة بطولة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادرها أن الوثيقة الحكومية المفصلة، سيتم إعطاؤها للأندية في الاجتماع، وتتضمن حرمان الجمهور، في أسوأ الظروف، من حضور المباريات حتى يتم التوصل إلى لقاح للفيروس، على الرغم من الآمال بأن يساهم التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى في التخفيف من الأزمة.

وكان مسؤولون طبيون أوضحوا من قبل، أن عملية إنتاج اللقاح ربما تحتاج لسنوات، إن لم يكن عقودا لتطويره، رغم ذلك، فإن باحثين يأملون في لنفس النتيجة في أشهر قليلة، إذ لا يزال العمل على ذلك قيد التطور.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.