شكرا لقرائتكم فرق الدوري الألماني تدخل في "عزلة" استعداداً لاستئناف المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت أندية كرة القدم الألمانية الأسبوع في عزلة يوم الاثنين بعد دخول حجر صحي لمدة سبعة أيام استعدادا لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى يوم السبت المقبل وأقر رؤساء الأندية بأن إكمال الموسم وسط جائحة فيروس كورونا لن يكون سهلا.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي استئناف النشاط يوم 16 مايو بعد شهرين من التوقف لتصبح أول مسابقة كبرى للدوري تحسم قرار العودة. وألزمت الفرق بالخضوع للعزل لمدة أسبوع عقب إجراء فحوص كورونا بهدف تخفيض مخاطر العدوى قبل اللعب في استادات خالية لتجنب انتشار الفيروس.

واختارت فرق مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغ فنادق داخل مدنها لإقامة معسكرات مغلقة في عزلة تامة، بينما يستخدم شالكه، الذي سيواجه دورتموند في قمة محلية، وبروسيا مونشنغلادباخ فندقين داخل ملعبي الفريقين بينما انتقل باير ليفركوزن يونيون برلين إلى فندقين معزولين عن المدن.