شكرا لقرائتكم تيباس: الدوري الإسباني سيُلعب كل يوم بغياب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يأمل في عودة المباريات يوم 12 يونيو بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

وبدأت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا في إجراء فحوص كورونا للاعبين الأسبوع الماضي واستهلت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع مراحل حددها الدوري لعودة المنافسات.

وقال تيباس لمحطة "موفيستار" التلفزيونية ليل الأحد: أود العودة للعب يوم 12 يونيو لكن يجب أن نتحلى بالحكمة والأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط بل بالمجتمع أيضا ونحتاج للتركيز على الامتثال للإجراءات لحماية الصحة.

وأكد تيباس أن كل المباريات ستقام بدون جماهير مثلما سيحدث في الدوري الألماني، الذي يستعيد نشاطه الأسبوع المقبل، وقال إن المباريات ستلعب كل يوم.

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وأضاف: لن نحظى بجماهير في الاستادات وسنلجأ لأفكار مبتكرة في البث التلفزيوني للمباريات، كما ستلعب كرة القدم بشكل يومي بمجرد عودة الدوري.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الأحد عن ظهور عينات إيجابية لفيروس كورونا تخص خمسة لاعبين في الدرجتين الأولى والثانية وتم إبلاغهم بالبقاء في عزل منزلي ولن يتمكنوا من العودة للتدريبات إلا بعد تحول عيناتهم إلى سلبية.

وأشار تيباس إلى وجود ثلاث عينات إيجابية أخرى بين أطقم الأندية لكنه قال إن عدد الحالات حتى الآن أقل من المتوقع، وتابع : كنا نتوقع ما بين 25 و30 حالة بمقارنة الوضع مع الدوري الألماني وبالنظر إلى معدلات انتشار الفيروس في إسبانيا ومن ضمن 2500 شخص خضعوا للفحوص اكتشفنا ثماني حالات ايجابية فقط وهذه أخبار جيدة.

وأردف: انتقال العدوى أثناء المباريات مستحيل عمليا لأننا قمنا بدراسة سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في المباريات اذا احترمنا الاجراءات الصحية.