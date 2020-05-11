اقتراح بعودة الدوري المصري في أغسطس وإنهاؤه في أكتوبر.. وانطلاق الموسم الجديد بعد أسبوعين

ذكرت وسائل إعلامية أن هناك اقتراح تم تقديمه إلى وزير الشباب والرياضة من قبل مسئولو اتحاد الكرة بشأن استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مسئولو الاتحاد اقترحوا على وزير الشباب والرياضة عودة الدوري أول أغسطس المقبل، بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة في عودة الدوري في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن مسئولو اتحاد الكرة اقترحوا ايضاً، وذلك خلال حفل الإفطار الذي جمعهم يوم الأربعاء الماضي بمقر الجبلاية، إنهاء الدوري أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 15 من نفس الشهر.

وأوضح المسئولون أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كبيرة في الوقت الحالي في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو الاتحاد وضعوا أكثر من سيناريو لاستئناف الدوري، في ظل التمسك باستكمال المسابقة وعدم إلغائها هذا الموسم شرط الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة ومجلس الوزراء باستئناف النشاط.

ووضع اتحاد الكرة العديد من الإجراءات الطبية في حالة عودة الدوري:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين في الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسي منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فرداً بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفني والمدرب العام وإداري واحد والطبيب ومساعد له فقط.