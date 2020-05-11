تقارير مغربية: بنشرقي يفاضل بين أوروبا والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الحالي، يعيش حالة من الحيرة بسبب اهتمام الأندية التركية واليونانية التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن اللاعب المغربي حائرا بين رغبته في العودة إلى أوروبا التي سبق له اللعب بها رفقة لانس الفرنسي، وبين الاستمرار رفقة الزمالك الذي صنع لنفسه اسما خاصا داخله.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن بنشرقي سيحرص رفقة وكيل أعماله، على حسم مستقبله مباشرة بعد زوال جائحة كورونا.

وأكدت أن بنشرقي ينتظر المرحلة التي سيتم فيها السماح له بالعودة لمصر لمناقشة العروض مع رئيس الفريق الأبيض مرتضى منصور.

جدير بالذكر أن انضم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من الهلال السعودي، وشارك مع الفريق الأبيض في الحصول على ألقاب السوبر الأفريقي، وكأس مصر، والسوبر المصري.