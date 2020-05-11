رئيس الزمالك الأسبق يوضح: لماذا بكى بسبب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حكاية جعلته يبكي بسبب جماهير النادي الأهلي. وكتب عباس، عبر حسابه على "تويتر": "في حديث تليفوني بيني وبين صديقي المهندس إبراهيم المعلم قال إن النادي الأهلي قد أحب شخصيتين من نادي الزمالك بإجماع، رغم حبهم الجارف إلى حد التعصب لناديهما وإخلاصهما وتفانيهما للعمل له، الأول القطب الزملكاوي الكبير محمد حسن حلمي، والثاني ممدوح عباس... فطفرت الدموع من عيني".

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