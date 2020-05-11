عقود زمان (9).. دونجا الزمالك يوقع مقابل 50 ألف جنيه في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

تامر عبد الحميد، أحد افراد الجيل الذهبي للزمالك مع بداية الألفية الجديدة هو بطل رقم 9 في سلسلة عقود زمان عبر الخليج 365.

يروي تامر عبد الحميد ذكريات أول عقد له مع فريق المنصورة وكانت قيمته 10 ألاف جنيه فقط، قبل أن يوقع للزمالك مقابل الحصول على 50 ألف جنيه.

ويؤكد أنه تعاقد مع الزمالك لمدة 5 مواسم في كل موسم حصل على 50 ألف جنيه فقط، خلال تواجد حلمي طولان مدرب الزمالك وقتها، مشيرا إلى أنه بعد ذلك طلب رفع قيمة تعاقده إلى 75 ألف جنيه.

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وأشار إلى أن أعلى فئة في الزمالك وقت تواجده كانت تحصل على 120 ألف جنيه وذلك في عام 2000.

ولا ينسى قيمة تجديده للعقد مع الزمالك في عام 2006، بعد انتهاء فترة تعاقده الأولى ليحصل على 800 ألف جنيه في موسمين.

يذكر أن تامر عبد الحميد لعب لنادي المنصورة في بداية مسيرته، وانتقل لنادي الزمالك عام 2000 وارتدى القميص رقم 20، يعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط وسط مدافع في نادي الزمالك.

و يعد هدفه في مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الأشهر له على مدار مشاركته مع نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى الزمالك لقب البطولة.

وحقق مع الزمالك الدوري في 3 مواسم وكأس مصر مرة واحدة بالإضافة للسوبر المصري 3 نسخ، وعلى الصعيد الأفريقي توج رفقة الفريق الأبيض بدورى أبطال أفريقيا 2002 وكأس السوبر الافريقى 2002، وبطولة العرب للاندية 2002، وكأس السوبر المصري السعودى 2002.