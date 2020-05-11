مصطفى عبده يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أن الكرة المصرية ينقصها الإدارة لتضعها في المكان الصحيح الذي تستحقه، مشيرا إلى ضرورة اجراء بعض التغييرات على اتحاد الكرة.
وأضاف عبده في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تنقصنا الادارة ولابد أن تجرى تغييرات في اتحاد الكرة حتى لو كانت على مستوى تغير الأشخاص فمصر دولة كبيرة ولها تاريخ في كرة القدم.
واوضح، أنه ليس لديه أي مانع من خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم، لكن بشروط أولها ان تتوفر العدالة الكاملة أثناء الانتخابات.
وأشار إلى أن الأولوية حاليا بالنسبة له هو العودة لمجال الإعلام، لافتا أن ربما يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لكن بشروط.
وأكد، أنه يفضل العمل وسط كوكبة تجمع بين الشباب وأصحاب الخبرة، ولا يهمه المنصب بقدر ما يركز في العمل الذي سيقدمه لخدمة الكرة المصرية.
وأتم تصريحاته:" لست من هواه التجوال في الاقاليم للبحث عن تجميع أكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات اتحاد الكرة".
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