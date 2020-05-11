المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب محمد عواد

نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو.

وقال المنياوي في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء

بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".وأتم تصريحاته مؤكداً رغبة الاسماعيلي في إلغاء الموسم الكروي في الموسم الجاري وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة.