فهد المولد يكشف حقيقة مفاوضاته مع النصر

كشف فهد المولد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي عن حقيقة مفاوضات النصر معه للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكد المولد أنه لم يدخل مع إدارة الفريق النصراويفي أي مفاوضات او محادثات خلال الفترة الأخيرة، وأن كل ما تردد لا أساس له من الصحة .
وشدد المولد على الالتزام بعقدهمع الاتحاد، والمستمر حتى 2022، ومن المقرر ان ينضم اللاعب لتدريبات الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه .
ووجه المولد الشكر للجمهور السعودي بعد انتهاء فترة إيقافه وكتب عبر تويتر: "أشكر الجمهور السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة على وقفتهم مع فهد ".
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