فهد المولد يكشف حقيقة مفاوضاته مع النصر

كشف فهد المولد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي عن حقيقة مفاوضات النصر معه للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكد المولد أنه لم يدخل مع إدارة الفريق النصراوي

في أي مفاوضات او محادثات خلال الفترة الأخيرة، وأن كل ما تردد لا أساس له من الصحة .

وشدد المولد على الالتزام بعقده

مع الاتحاد، والمستمر حتى 2022، ومن المقرر ان ينضم اللاعب لتدريبات الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه .

ووجه المولد الشكر للجمهور السعودي بعد انتهاء فترة إيقافه وكتب عبر تويتر: "أشكر الجمهور السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة على وقفتهم مع فهد ".