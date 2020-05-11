طارق مصطفى: الفنان الكوميدي أحمد فتحي كان لاعب يد مميز

أكد طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر الأول، أن الفنان الكوميدي أحمد فتحي كان يلعب كرة يد في فترة الشباب.

وأضاف طارق مصطفى خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك:" فتحي كان لاعب دائرة مميز في كرة اليد وكان يستغل

قوة بنيانه في التهديف بشكل رائع".وداعب طارق مصطفى الفنان أحمد فتحي على الهواء، قائلاً:" كان بياكل كل السندوتشات لما كنا بناكل سوا مع بعض زمان".