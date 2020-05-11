حازم إمام يرد على منتقدي أداء طارق حامد مع الزمالك

رفض حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد من البعض.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك، "طارق حامد ليس عنيفًا ولكنه جادًا في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم

مركزه كلاعب دائرة في الوسط".أتم حازم إمام تصريحاته قائلًا: "إحنا مش بنلعب تنس.. من الطبيعي أن كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات".