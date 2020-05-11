اجتماع طارئ للجنة الخماسية في اتحاد الكرة

علمت "الوفد" أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعقد اجتماعًا طارئًا في الجبلاية منذ التاسعة صباحًا.

تواجد في الاتحاد أعضاء اللجنة بالكامل منذ الصباح الباكر، من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بتعديلات اللائحة، خصوصًا فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد. طارئًا في الجبلاية منذ التاسعة صباحًا.تواجد في الاتحاد أعضاء اللجنة بالكامل منذ الصباح الباكر، من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بتعديلات اللائحة، خصوصًا فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد.

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