اتحاد الكرة يضع موعداً جديداً لعودة الدوري

وضع مسؤولو اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، موعدا جديدا لاستئناف الدوري خلال الموسم الحالي.
واقترح اتحاد الكرة على وزير الرياضة د.اشرف صبحي، استئناف الدوري أول أغسطس وإنهائه مطلع أكتوبر، على
كان وزير الرياضة أكد لاتحاد الكرة صعوبة استئناف الدوري في الوقت الحالي.
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