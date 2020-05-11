ممدوح عباس: الأهلي مُحب لشخصيتي.. وبكيت بسبب هذا التقدير

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه تلقى رسالة من المهندس إبراهيم المعلم عضو مجلس الأهلي الأسبق، تم إخباره فيه بتقدير النادي

الأهلي لشخصه.وأكد عباس عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه تلقى رسالة من إبراهيم المعلم، عبر حديث تليفوني أخبره فيها بتقدير جماهير الأهلي له، وأنهم اجتمعوا على شخصيتين بالزمالك الأول محمد حسن حلمي والثاني ممدوح عباس، بالرغم من إخلاصهم الكامل وتفانيهم لناديهم.وأضاف، أن هذا الأمر تسبب في بكاؤه.