نجم السلة الأمريكي يطالب بإلغاء دوري المحترفين للعبة

طالب شاكيل أونيل لاعب كرة السلة الأمريكي المعتزل، بإلغاء منافسات الدوري الأمريكي للعبة، في نسخته الحالية بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللاعب، أنه على الجميع البقاء في البيوت وبدء موسم جديد من العام المقبل، بعد هدوء تداعيات الوضع الصحي الراهن، كون أن صحة البشر أهم من الممارسات الرياضية.

وواصل اللاعب في تصريحاته للصحافة الأمريكية، أنه حتى إذا استكملت المنافسات للموسم الحالي، فإن الفريق المتوج باللقب لن ينل احترام كبير بسبب الظرف الراهن.

ولم تحدد رابطة دوري السلة الأمريكي حتى الآن أي مواعيد بشأن استئناف منافسات الموسم الحالي في اللعبة.



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