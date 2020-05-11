أندية الدوري الألماني تخوض فترة العزل تمهيدًا لاستئناف النشاط الأسبوع المقبل

بدأت أندية الدوري الألماني لكرة القدم، الدخول في فترة عزل صحي، قبل العودة مجدداً لاستئناف الموسم الرياضي مطلع الأسبوع المقبل، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات

من المقرر أن ينتظم كل نادٍ بفترة العزل داخل الفنادق الخاصة بالإقامة، بعد إجراء الفحوصات الطبية كافة.

يأتي ذلك القرار تجنباً لاحتكاك اللاعبين بأفراد من الخارج الفترة الحالية قبل فترة قصيرة من العودة للملاعب مجدداً.

وتعد ألمانيا هي الدولة الأولى عالمياً التي تحدد موعد نهائي لاستئناف منافسات الموسم الكروي وتشرع في تنفيذها. بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد من المقرر أن ينتظم كل نادٍ بفترة العزل داخل الفنادق الخاصة بالإقامة، بعد إجراء الفحوصات الطبية كافة.يأتي ذلك القرار تجنباً لاحتكاك اللاعبين بأفراد من الخارج الفترة الحالية قبل فترة قصيرة من العودة للملاعب مجدداً.وتعد ألمانيا هي الدولة الأولى عالمياً التي تحدد موعد نهائي لاستئناف منافسات الموسم الكروي وتشرع في تنفيذها.

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