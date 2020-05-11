رياضة | الأهلي يُصر على اتباع الحل القانوني في أزمة سليماني كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُصر على اتباع الحل القانوني في أزمة سليماني كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحلول الودية في أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق.

وأعرضت إدارة الأهلي عن التفاوض مع إدارة النجم الساحلي، وتم رفع القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل تأخر إدارة الفريق التونسي في دفع قيمة الغرامة التي وقعها "فيفا" على اللاعب.

وكانت هناك محاولات من جانب النجم الساحلي، للوصول لحل ودي مع إدارة الأهلي، لحل الأزمة دون اللجوء للطرق القانونية، وأكدت إدارة الساحلي التونسي، أن تأخر دفع المستحقات للقلعة الحمراء، نتيجة الأزمات المالية بسبب فيروس كورونا.

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وتفجرت أزمة كوليبالي مع النادي الأهلي عندما رحل اللاعب في مايو 2017 دون علم النادي، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي، لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلى التونسى لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر فى صفقة انتقال حر.

وبموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للأهلي الحصول على مليون و436 ألف دولار، بعد هروب كوليبالي.

ولم يسدد النجم الساحلي القسط المستحق من الجدولة المتفق عليها لتسديد الغرامة المالية المفروضة على الإيفواري كوليبالي على الرغم من توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم الساحلي وكوليبالي يقضى بتحمّل جوهرة الساحل الغرامة المستحقة على اللاعب.

