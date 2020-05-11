رياضة | أحمد سامي: رمضان صبحي من اللاعبين الكبار داخل النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: رمضان صبحي من اللاعبين الكبار داخل النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد سامي المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش بأن النادي الأهلي يواجه حالة من الغموض حول مصير رمضان صبحي، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي بأن رمضان صبحي واحد من اللاعبين الكبار داخل النادي الأهلي، والجميع شاهد التطور الكبير في أداء رمضان خلال هذا العام بالقميص الأحمر، بالإضافة إلى نجاحه في قيادة المنتخب الاولمبي بالتتويج ببطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام والصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف : في حالة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي شوف يتأثر الفريق بغيابه لفترة، حتى يقوم البدلاء الموجودين بالفريق لتعويضه مثلما حدث في موقف عبدالله السعيد، الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز.

وعن تعامل الأهلي مع الثنائي عاشور وفتحي قال : عاشور لازم يعتزل داخل النادى الأهلى، لأنه ابن من أبناء النادى تربى بين جدرانه فى قطاع الناشئين ولم يخرج منه أبدا، وأرى أنه كان يجب تقديره بطريقة أفضل من قبل مجلس الإدارة والمسئولين فى القلعة الحمراء، وكان من الجائز التجديد له لمدة موسما آخر أو موسمين، خصوصا وأنه يتم تجهيزه ليكون رمزا أو قائدا فى المستقبل، وأنا أرى أنه من الأفضل له الاعتزال بالفانلة الحمراء، ورغم أننى مع الاحتراف التام، ولكن أحمد فتحى رغم كونه لاعبا كبيرا ومؤثرا ولكنه اختار الفلوس وخسر الأهلى.