رياضة | أنطونيو كونتي لم يحضر تدريبات إنتر ميلان لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أنطونيو كونتي لم يحضر تدريبات إنتر ميلان لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف نادي إنتر ميلان الإيطالي تدريباته، يوم السبت الماضي، بعد إجراء لاعبيه اختبارات فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن سبب ابتعاد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان عن تدريبات فريقه التي أجراها، ولم يحضر بشكل رسمي لمتابعة التدريبات.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنَّ كونتي لم يخضع بعد لاختبار فيروس كورونا، وبالتالي لم يسمح له بدخول ملعب التدريبات، إلا أنه وجد ركنًا وراقب الدورات التدريبية عن كثب، لمتابعة المستوى الذي وصل إليه لاعبيه بعد فترة التوقف.

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يشار أن لاعبي إنتر يجرون سمح لهم باستئناف التدريبات في صرامة شديدة، ويتبعون كافة إجراءات السلامة، بعد أن خضعوا لاختبارات في الأيام الماضية، حيث جاءت نتائجهم سلبية.

ولم يتم تحديد ما إذا كان سيتم استئناف منافسات الدوري الإيطالي من عدمه إلى الآن، وسط مخاوف من إلغاء المسابقة؛ بسبب انتشار جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على النشاط الرياضي حول العالم.



