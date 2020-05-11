رياضة | معلول يوجه هذه الرسالة لحمدي النقاز بعد سجنه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معلول يوجه هذه الرسالة لحمدي النقاز بعد سجنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص علي معلول، الظهير الأيسر لنادي الأهلي، على دعم ومساندة زميله التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.

ويدعم معلول، زميله حمدي النقاز، على إثر محنته بعد سجنه 4 أشهر بسبب تعديه على موظف عمومي.

ونشر نجم الأهلي صورة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، لـ حمدي النقاز وعلق عليها: "إن شاء الله شدة وتزول خويا الغالى".

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وكان حمدي النقاز قد تم الحكم عليه بـ4 أشهر سجنا، وتغريمه 100 دينار تونسي، بسبب تعديه بقول غير لائق على لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة السيارة خلال حظر التجول.

وحددت المحكمة جلسة 15 مايو المقبل، للنظر في قضية النقاز، بعد رفضها الإفراج عنه يوم الجمعة المنقضي.