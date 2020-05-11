رياضة | نجم المقاولون يعود لطاولة ترشيحات الأهلي لتدعيم الهجوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم المقاولون يعود لطاولة ترشيحات الأهلي لتدعيم الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خط مفاوضات جديد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام الصفقة بعدما شاهد أكثر من مباراة للاعب خلال الفترة الماضية.

واقتناع فايلر بقدرات وشخصية اللاعب، والتي تؤهله لارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم الجديد، خاصةً في ظل صغر سنه.

وكان اللاعب خرج من حسابات الأهلي مؤخرًا، بسبب المغالاة المادية من قبل ناديه، إلا أنه عاد للصورة مرة أخرى، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم المقبل.