رياضة | أحمد سامي: قرار عودة الدوري يرجع للدولة المصرية وليس لأي جهة آخرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: قرار عودة الدوري يرجع للدولة المصرية وليس لأي جهة آخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد سامي المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش على موقف اتحاد الكرة المصري من استئناف مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي بأن قرار استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز يرجع للدولة المصرية، وليس لأي جهة آخرى، ولكن لابد من وضع خطة كاملة تشمل جميع الإجراءات الاحترازية للاعبين والاجهزة الفنية في حالة استئناف البطولة.

وأضاف : أرى ان اللاعبين حصلوا على راحة سلبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ومن الوارد ان تؤثر عليهم خلال المستقبل القريب، ولكن في النهاية لابد من وضع مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار.

وتابع : فى حال عودة النشاط مرة أخرى سوف يحتاج اي فريق فترة 6 أسابيع من اجل استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية مرة أخرى، خاصة وأنه يمكن اعتبار فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها بسبب كورونا هى بداية الإعداد للموسم الكروى الجديد، ومع توالى المباريات سيستعيد اللاعبون لياقتهم الكاملة ويصبح كل لاعب قادر على اللعب 90 دقيقة.