شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول إلى لاعب الزمالك المسجون.. شدة وتزول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه لاعب الأهلي، التونسي علي معلول رسالة مواطنه حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، بعدما بات يقوم بتنفيذ حكم السجن بتونس.



ونشر معلول صورة للنقاز عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً: "إن شاء الله شدة وتزول أخي الغالي".



وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تلفظه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | علي معلول إلى لاعب الزمالك المسجون.. شدة وتزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.