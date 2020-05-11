- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح أحدث مشروعاته ويقوم بدور جديد في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بإطلاق أحدث مشروعاته، وهو عبارة سلسلة من النوادي الرياضية تحت مسمى «CR7 Crunch Fitness»، بالتعاون مع شركة .Crunch
وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى إيطاليا استعداداً للالتحاق بتدريبات فريقه، وهو موجود حالياً في فترة الحجر المنزلي 14 يوماً، بعد أن قضى ما يقارب الشهرين في البرتغال برفقة والدته وعائلته.
وقام اللاعب بتقديم مجموعة من النصائح الرياضية وسبعة تدريبات لمشاهديه، قد يقومون بها أثناء وجودهم في المنزل، مع شرح أهمية كل تدريب، وعدد التكرار ، وطريقة تنفيذه، وهي بالتأكيد تمارين قد تساعد المشاهدين خلال شهر رمضان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح أحدث مشروعاته ويقوم بدور جديد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.