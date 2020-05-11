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شرط وحيد لعودة الجماهير الإنجليزية إلى الملاعب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

كشفت تقارير صحفية عن أن احتمالية إقامة مباريات لكرة القدم، بدون جماهير حتى يتوفر لقاح لفيروس .

تنتظر الاحترافية البريطانية تفاصيل أخرى عن خطط الحكومة لتخفيف حالة الإغلاق العام، في الوقت الذي سيتم فيه مناقشة عودة بطولة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق.

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وذكرت صحيفة ميرور أنها علمت أن الوثيقة الحكومية المفصلة، سيتم إعطائها للأندية في الاجتماع، وتتضمن حرمان الجمهور في أسوأ الظروف من حضور المباريات حتى يتم التوصل إلى لقاح للفيروس، على الرغم من الآمال بأن يساهم التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى في التخفيف من الأزمة.

وكان مسؤولون طبيون أوضحوا من قبل، أن عملية إنتاج اللقاح ربما تحتاج لسنوات، إن لم يكن عقودا لتطويره.

رغم ذلك، فإن باحثين يأملون في لنفس النتيجة في أشهر قليلة، حيث لايزال العمل على ذلك قيد التطور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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