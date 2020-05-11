أخر تطورات عودة الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن تطورات جديدة فى عودة الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم بعدما توقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.



وذكرت صحيفة ميرور، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيبلغ الأندية بالعودة إلى التدريب بشكل طبيعي، وستكون المباريات أكثر أمانًا.

وأضافت الصحيفة: "الاتحاد الإنجليزي سيتعمد قول ذلك لطمأنة اللاعبين بشأن إعادة استكمال "البريميرليج"، وسط مخاوف مستمرة بشأن صحتهم وسلامتهم في جائحة فيروس كورونا.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي ستحذر فيه الحكومة الإثنين المقبل، كرة القدم والرياضات الرئيسية الأخرى، من أن الجماهير لن تسمح للمباريات باللعب حتى الخريف المقبل على الأقل.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم إعطاء الوثيقة الحكومية التفصيلية للأندية في اجتماع الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توضح إمكانية عدم السماح للعب بجمهور في أسوأ الحالات حتى يتم العثور على لقاح، على الرغم من أن الأمل الابتعاد الاجتماعي وإجراءات أخرى ستخفف من أزمة.

ومن المرجح أن تكون رفاهية اللاعب والملاعب المحايدة، أكبر العقبات التي تعترض عودة محتملة للمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل سلسلة من الاجتماعات المقررة لهذا الأسبوع المصممة لمحاولة استئناف كرة القدم مرة أخرى