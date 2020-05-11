شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف 40 ألف جنيه لحكام الوادى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، 40 ألف جنيه لحكام الوادي الجديد ليحصل جميع الحكام علي مستحقاتهم المتأخرة ، وصرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألفا الى حكام 24 منطقة وهي مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وصرف اتحاد الكرة المستحقات لكل المناطق وهي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

من ناحية أخرى، ومع عودة عجلة مسابقة الدورى العام للدوران، ستتكبد خزينة اتحاد الكرة أموالا كبيرة على المباريات من الناحية التحكيمية لاسيما بعد اعتماد اللائحة الجديدة لبدلات الحكام وكذلك حكام تقنية الفيديو، بجانب تكلفة تطبيق التقنية أيضا وفقا للاتفاق المبرم مع الشركة الاسبانية المسئولة عن الـVAR.

ووفقا للائحة الجديدة لبدلات الحكام، يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيها ، وحكم تقنية الفيديو على 3750 جنيها، بينما يحصل الحكمان المساعدان لحكم الساحة على 3750 لكل منهما، فيما الحكمان المساعدان لحكم الفيديو على 2500 جنيها لكل منهما، ويحصل الحكم الرابع على 2500 جنيها، بخلاف 4500 ألف دولار تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة الواحدة ما يعنى أن تكلفة المباراة الواحدة تحكيميا حال عودة الدورى ستصل إلى 95 ألف جنيه تقريبا.

فى السياق ذاته، وعد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بحل أزمة تفرغ الحكام أثناء فترة العزل الصحي فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعودة مسابقة الدورى العام.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن وزير الرياضة وعد خلال حفل الإفطار الذى نظمته الجبلاية مؤخرا، بالتواصل مع مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية والقطاعات المختلفة، التي يعمل بها الحكام، لمنحهم تفرغ من عملهم خلال فترة العزل الصحي والتى تصل إلى شهرين ونصف الشهر وهى الفترة المتبقية من عمر الدورى العام.

وشهد الاجتماع الأخير تقديم اتحاد الكرة تصورًا لعودة الدوري إلى وزير الرياضة يتضمن دخول جميع عناصر اللعبة بما فيهم الحكام في عزل صحي بمعسكر طويل، لمدة شهرين ونصف الشهر من خلال الإقامة في فندق مستقل طوال فترة استئناف الدورى منعا لأى عدوى بفيروس كورونا تأتى من الخارج.

فيما قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بامكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.