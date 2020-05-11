شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يعرض زيارة غزل المحلة لتقديم الاعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أسامة نبيه لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق زيارة نادي غزل المحلة والتقدم باعتذار رسمي، بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال الساعات الماضية عقب إعلان أسامة نبيه أنه رفض التسجيل في الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.

ويعقد مجلس غزل المحلة اجتماع هام اليوم قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بقبول الصلح، أو اتخاذ قرار بإرسال شكوى لاتحاد الكرة تشهد المطالبة برد جميع المبالغ التي حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة كما سيتم المطالبة بتعويض مالي كبير.

ويتبنى الإعلامي سيف زاهر مبادرة الصلح بين الطرفيين بعد اجرائه اتصالات بأعضاء مجلس إدارة المحلة لتصفية الأجواء والتأكيد تعلى احترام الجميع لمنظومة غزل المحلة.

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من جانبه أكد أسامة نبيه أن الأمر كان مجرد دعابة ، معلقاً :"اعتذر إذا كنت أسئت التقدير وأكرر اعتذاري لمنظومة غزل المحلة بالكامل والذي سعدت باللعب معه"، وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التي تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد في الأزمة، فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وكان أسامة نبيه ، قد قال فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :" "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

فيما جاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجده بالنادى طرفنا.