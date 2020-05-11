شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. فتحي وسمير ومحمود يعودون لتدريبات الأحمر فى يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب اغلاق مستشفى الأهلى لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل ،والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات ألفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو القادم باستثناء لاعب وحيد.

ويشهد شهر مأى الجارى عودة الثنائى الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية، فى الوقت الذى تأكدت عودة سعد سمير نهاية شهر يونيو المقبل، فى الوقت الذى سيصبح كريم نيدفيد هو النزيل الوحيد فى مستشفى الأهلى لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الأن على الأقل.



حمدى فتحي

أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة يسير بشكل جيد للغاية فى هذه المرحلة مع حمدى فتحى، وأن اللاعب أصبح قريباً من العودة بشكل رسمي.

ويتواصل حمدى فتحى مع خالد محمود طبيب ألفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحإلى، فى الوقت الذى أكد اللاعب أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد ما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

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محمد محمود

لا يختلف حال محمد محمود كثيراً بعد انتهاء فترة علاج محمد محمود لاعب وسط الأهلى والذى أجرى جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي.



سعد سمير

يصبح سعد سمير مدافع النادى الأهلى جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه أوآخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس فى المانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء ألفترة الماضية.