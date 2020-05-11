شكرا لقرائتكم محاولات داخل الأهلى لمنع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ فى برنامج المقالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد مصدر داخل الأهلى أن هناك مناوشات قد حدثت بينه وبين مقدم البرنامج خلال تصوير الحلقة، وأن سيد عبد الحفيظ، تعدى عليه ودفعه فى حفرة المياه، قبل أن يتم احتواء غضب مدير الكرة فى النادى الأهلي".

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل أروقة النادى من موقف سيد عبد الحفيظ، خاصة بعد أن أظهرت التسريبات الخاصة بالحلقة التى شارك فيها أنه تعرض لإهانة كبرى أثناء تصوير البرنامج.

واعتبر مسئول الأهلى أن ما حدث لا يعتبر إهانة لمدير الكرة فقط وإنما إهانة كبرى لكيان النادى الأهلى.

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وأكد المصدر أن "عدم إذاعة الحلقة سيكلف عبدالحفيظ دفع شرط جزائى وصف بأنه كبير جداً تضمنه العقد الموقع بين مدير الكرة وإدارة القناة دون الكشف عن تفاصيله".

وتردد أن هناك اتجاها قويا لدى إدارة النادى الأهلى لتوقيع عقوبة مالية كبيرة على مدير الكرة، نظراً للإساءة المتوقع أن يتعرض لها النادى بعد إذاعة تلك الحلقة.