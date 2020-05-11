شكرا لقرائتكم علي معلول لـ حمدي النقاز بعد تلقيه حكماً بالحبس: "شدة وتزول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على مؤازرة ، مواطنه التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، والذي تلقى حكما بالسجن لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار بعد التعدى بالقول على موظف عمومى.

ونشر معلول صورة للنقاز عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق عليها: "ان شاء الله دة وتزول أخويا الغالي".

في سياق متصل، تلقى المدافع التونسي ، حمدى النقاز، ضربة موجعة، بعد رفض المحكمة الإبتدائية فى مدينة سوسة، طلب الإفراج عن اللاعب، المقدم من محاميه، بعد إسقاط الدعوى من قبل الموظف الذى اعُتدى عليه.

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قال محمد حلمى الميساوى، المتحدث الرسمى بإسم المحكمة الإبتدائية فى سوسة، لإذاعة "موازييك" التونسية، إن طلب الإفراج الذى تقدم به محامي النقاز، تم التوقيع عليه بالرفض من طرف الدائرة الجناحية الثانية للمحكمة الابتدائية بسوسة.

وقام الموظف الذى اعتدى عليه حمدى النقاز، بسحب الدعوى ضد المدافع الدولى التونسي، بعد الجلسة التى جمعته مع رئيس النجم الساحلى رضا شرف الدين، ومحامى اللاعب أنيس بن ميم.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت فى وقت سابق، إلى تعرض التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق لأزمة صحية داخل السجن بعد صدور حكم بحبسه من قبل المحكمة التونسية لتعديه على موظف عمومى.

وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى فى الآخر، ثم انتقل اللاعب التونسى إلى نادى سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر.