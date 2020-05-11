شكرا لقرائتكم شاهد.. جمال حمزة يتقمص شخصية الزعيم فى مدرسة المشاغبين مع ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقمص جمال حمزة نجم الزمالك السابق دور الزعيم عادل إمام ليؤدى مشهد تمثيلى من مسرحية مدرسة المشاغبين برفقة إبنته عبر حسابه على انستجرام فى محاولة لمواجهة ملل العزلى المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره.

وفى وقت سابق ، أكد جمال حمزة ، أنه يتعجب من الأحاديث التى تدور حول أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما من حققا بطولات الزمالك مطلع الألفية الجديدة بعدما انتقلا للقلعة البيضاء قادمين من الأهلى.

وقال حمزة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت:" احترم التوأم حسام وإبراهيم حسن بشدة، ولكن دورهما مع الزمالك كان تكميلى لباقى اللاعبين الكبار فى الزمالك حينئذ حيث كان الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين مثل حازم إمام ووائل القبانى وعبد الحليم على وتامر عبد الحميد وعبد الواحد السيد وغيرهم".

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أضاف نجم الزمالك السابق :" دور التوأم كان تكميلى فى حصد البطولات الكثيرة التى حققها هذا الجيل للقلعة البيضاء"، متسائلا:" لماذا لم يحقق التوأم حسام وإبراهيم بطولات مع النادى المصرى بعد انتقالها له؟!".

من ناحية أخرى، حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.

وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.