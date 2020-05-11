شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على هذا القرار بشأن الأنجولى جيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بالتشاور مع لجنة التخطيط بالنادى، على تسويق الأنجولى جيرالدو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبى جديد يُدعم هجوم الفريق.

جيرالدو كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل التعاقد مع السنغالى أليو بادجى، إلا أن الجهاز الفنى قرر فى اللحظات الأخيرة إعارة المغربى وليد أزارو للاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر، بعد دخوله فى خلاف مع فايلر ولعدم وصول عروض جيدة للجناح الأنجولى ليتم إرجاء أمر تسويقه لنهاية الموسم.

وحصل جيرالدو على فرص كثيرة من السويسري رينيه فايلر هذا الموسم لكنه ظهر بمستوى متواضع لا يليق بلاعب في النادي الأهلي، منذ قدومه من أول أغسطس الأنجولى.

ولعب جيرالدو مع الأهلى هذا الموسم 10 مباريات في جميع البطولات، لم يترك أثرا فيها، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلالها.

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وعدل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلى، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبى الأهلى بعمل تحدى فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بإرساله للاعب الذى يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعنى أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدى التدريبى بين اللاعبين.